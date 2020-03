Na Moravě prověřují šest nových podezření na koronavirus

Od pátku funguje tým Fakultní nemocnice Brno, který na podnět hygieniků jezdí ve spolupráci se záchranáři domů k pacientům s podezřením na koronavirus, kde provádí odběry. Cílem je omezit vstup lidí s podezřením na koronavirus do nemocnice, kde by mohli ohrozit pacienty se slabší imunitou nebo před operací. Ke komu tým vyjede, stanovuje epidemiolog, podle Ciupek se ale někdy dožadují odběrů lidé, kteří například nikam necestovali ani nepřišli do styku s nakaženými.