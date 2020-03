Na krizové linky se stále častěji obracejí lidé, kteří řeší obavy z budoucnosti

Při nouzové situaci se otevírají otázky ohledně zdraví a vlastní budoucnosti. „Lidé se ptají – Co bude? Jak se to bude vyvíjet? Jak dlouho můžu takto vydržet? Co práce – nevyhodí mě? Zaplatím hypotéku, vydržím to doma s dětmi? Neonemocním, když mám slabé plíce, nejsem na tom zdravotně dobře, jsem v rizikové skupině? Kdo mi nakoupí? I tato témata nyní na lince řešíme,“ popisuje aktuální obavy občanů Hana Regnerová, ředitelka Modré linky.