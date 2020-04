Na jednorázovou kompenzaci 25 tisíc řada podnikatelů nedosáhne

Pokles se podle schváleného návrhu bude počítat za čtvrtletí. Pokud měl podnikatel půl měsíce stejný příjem jako v loňském roce a pak byl kvůli karanténě půl měsíce bez příjmu, bude za čtvrtletí na pěti šestinách výkonu. „To odpovídá poklesu o 16 procent. Nicméně nezapomínejme na to, že meziroční inflace je přes tři procenta, to už jsme na poklesu 13 procent. Reálný růst HDP máme kolem 2,5 procenta a už jsme nebezpečně blízko té desetiprocentní hranice,“ vypočítává Bartoň.

Podle Bartoně by bylo lepší, pokud by jednorázový program byl skutečně univerzální. „Není čas na administrativní posuzování, kdo je oprávněně postižený a kdo ne. Obzvlášť ve chvíli, kdy se jedná o program pouze jednorázový a pouze ve výši 25 tisíc,“ upřesnil.

„Pokud by byla platba univerzální pro všechny s výjimkou zaměstnanců (kteří mají program Antivirus) a důchodců (kterým stát doufejme důchody bude platit nadále), mohla by pomoc být rychlejší a jednodušší, i kdyby to znamenalo o něco více ‘nezasloužených‘ příjemců, kteří jsou ale i v současných podmínkách,“ dodal Bartoň s tím, že v době karantény by bylo lepší rezignovat na běžnou byrokracii, kdy stát přehnaně přezkoumává každou jednotlivou situaci zvlášť.