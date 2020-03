Muž z Hradce po návratu z Itálie odmítl karanténu. Pak se zranil a ohrozil záchranáře

Sankci ze strany příslušných úřadů musí očekávat muž z Hradce Králové, který se poté, co se vrátil z Itálie a nenastoupil do karantény, zranil na ulici. Přivolaní záchranáři naštěstí včas stačili zjistit, že mají co do činění s potenciálně nakaženým, a použili příslušné ochranné pomůcky.