Mnohé školy zbytečně stresují děti i rodiče

„Zpočátku to bylo jen o opakování a že se nemáme stresovat. Ale čím jsme dál, tím jsou kritéria den ode dne ostřejší,“ popsala Právu matka druháka a předškoláka z Brna Lucie R.

„Takhle malé dítě se ještě samo nic nenaučí, a pokud kantor zadává novou látku jako násobení a dělení šesti a z češtiny bě, pě, vě, mě, musíte tomu věnovat hodiny,“ uvedla. Do toho škola požaduje i vlastivědu a někdy angličtinu, vypracovávání pracovních listů, kopírování, odesílání. Leccos se dá probrat při venčení psa, ale nad stolem musí rodič u dítka bdít. „A to máme jen čtyři předměty. Co dělají rodiče dětí páté třídy?“ diví se.

Minulý týden přibyly další pracovní listy, focení a odesílání úkolů. Nově mají s dětmi dělat diktáty a úkoly z tělocviku, výtvarky a pracovní činnosti. „Jedna známá třeba má odevzdávat videa tělocvikáři na téma posilování vlastní vahou,“ řekla Lucie.

„Školy mají prostě dané osnovy, co má podle nějaké tabulky dítě znát, a tím se řídí. Všichni jsou v panice, co měli stihnout, a tak učitelé tlačí na rodiče, aby to ty děti doučili,“ stěžuje si. Jenou z nepopulárních novinek je i to, že škola bude zaslané práce hodnotit, čemuž by pak měly odpovídat známky na vysvědčení. Rodiče jsou ale už tak vyčerpaní a představa, že takto mají žít ještě minimálně měsíc, je deprimuje.

Bez internetu a počítače

„Oba s manželem pracujeme na plný úvazek a ty hodiny na výuku prostě nemáme. V bytě se dvěma dětmi, které pořád něco potřebují, je to i tak těžké. Pracuju po nocích, manžel chodí ob den do práce, a když je doma, je to samý konferenční hovor. Pořád nám nějací chytráci radí ‚udělejte si to hezké, věnujte se rodině, buďte spolu‘, ale fakt nevím kdy. Chtěla bych mít čas se zastavit, ale jdeme od povinnosti k povinnosti,“ uzavírá.