Mezi nově nakaženými v Praze jsou i dvě děti

V Praze už hygienici evidují více nakažených dětí. Jde o tři dívky ve věku do pěti let, přičemž nejmladší z nich je rok, a 10 dětí ve věku šest až 14 let. Starší děti už jsou evidovány společně s dospělými, mezí 15 a 24 lety evidují hygienici 12 nakažených.