Měsíc s rouškami: virus mizí, počet nakažených i mrtvých klesá

Byť si v neděli připsala nemoc covid-19 pět dalších obětí, v sobotu to byli dva lidé, uplynulou středu například nezemřel v ČR jediný nemocný. Lepší náladu vlévá Čechům do žil i jarní počasí, které se od půlky uplynulého týdne drží. S mírnými výkyvy klesá i křivka denního podílu pozitivních případů, která se už několik dní drží pod dvěma procenty. Znamená to, že ze sta testovaných denně nejsou pozitivní ani dva lidé.

Přehledně: Kdy se co uvolní? Vláda představila plán až do 8. června

„V lidském životě je měsíc a půl příliš krátká doba na to, než abychom riskovali, že dojde k nakažení a koronavirus neodejde. Je světlo na konci tunelu a naděje je tím silnější, čím větší to světlo je,“ řekl Zeman.

Ten také řekl, že hranice by měly být zavřené ještě rok. „Trvale zastávám názor, že by hranice měly být uzavřeny rok, nikoliv dva roky, a to proto, aby výjezd nevyvolal vlnu epidemie, což se může stát zejména, když vyjíždíte do zemí, kde ta epidemie ještě neskončila,“ uvedl.