Máme sice otevřeno, ale prázdno. Kytky se jíst nedají, smutní květináři

„Mám prodejnu v centru Prahy. Normálně mám zákazníků tak 70 a nyní jsem na nule. Sice nám dovolili mít otevřeno, ale vůbec nikdo nechodí. Kytky není komu prodávat. Druhá věc je, že není zboží. Až doprodám to, co mám, tak zavřu,” říká smutně paní Menclová.

Květinářství na rozdíl od jiných služeb mohou mít stále otevřeno. „Květinářství jsme nechali otevřená kvůli pohřbům. Byl to zásadní požadavek Svazu floristů a květinářů,” reagoval pro Novinky ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Ani to ale podle řady prodejců květin jejich obrat nezvyšuje. „Květinu nejen na pohřeb, ale žádnou si k nám nikdo koupit nepřišel. Já ty lidi na druhou stranu chápu. Nikdo nechce vydávat peníze za něco, co nepotřebuje, radši si půjde koupit jídlo,” doplňuje Menclová.

„Budeme samozřejmě zkoušet získat nějaké kompenzace od státu. Říkali, že je dostanou restaurace, které i tak mohou prodávat z okýnka. My jsem na tom ale ještě hůř, lidé nemohou jíst kytky. Co nám pomůže, že nám odsunou daně? Podnikatelům to stejně nic neřeší,” doplňuje Menclová.