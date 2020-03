Luxusní jordánské hotely u Mrtvého moře se proměnily v karanténní zónu

Kdo se chcete vrátit do země, vraťte se do pondělí, zněla jasně výzva jordánské vlády vůči občanům země žijícím v zahraničí. Od úterý je mezinárodní letiště v Ammánu v rámci prevence rozšíření nákazy koronavirem uzavřené. Všichni Jordánci, kteří se vrátili v pondělí do své země, byli v armádních autobusech převezeni v doprovodu vojáků do luxusních hotelů u Mrtvého moře, kde je čeká dvoutýdenní karanténa.