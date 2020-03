Kvůli kýchajícímu cestujícímu byl odkloněn let. Ostatní se báli, že má koronavirus

Letadlo mělo v neděli namířeno z města Eagle v Coloradu na letiště Newark v New Jersey. Krátce po vzletu ovšem nastaly na palubě komplikace. Cestující kvůli nejmenovanému kýchajícímu muži začali vyšilovat, a přestože se posádka snažila jejich paniku mírnit, kapitán nakonec rozhodl, že letadlo odkloní a přistál v Denveru. Tam už čekali agenti FBI.

Má se za to, že kýchající a kašlající cestující pouze trpěl alergiemi, přesto se tři pasažéři v Denveru rozhodli, že nebudou dále do cíle pokračovat, uvedl server Denver Post. Mluvčí FBI uvedla, že proti lidem, kteří začali na palubě panikařit a vyloženě narušovali hladký průběh letu, nebude vzneseno žádné obvinění.

Kýchajícímu pasažérovi byl na palubě proveden screening, který prokázal, že nemá horečku. Server Denver Post doplnil, že nikdo z lidí zapletených do incidentu koronavirem netrpěl. Rýma navíc ani k projevům této nemoci nepatří.

„Let z města Eagle na Newark byl odkloněn do Denveru kvůli malé skupince rušivých cestujících, kteří nedbali pokynů posádky,“ potvrdil mluvčí společnosti United Airlines a dodal: „Po bezpečném přistání byli tito pasažéři vysazeni a let dále pokračoval do Newarku.”