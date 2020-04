Královna Alžběta II. kvůli koronaviru ruší tradiční oslavu svých narozenin

V úterý 23. dubna oslaví královna Alžběta II. své 94. narozeniny. Narozdíl od předchozích let se však ponesou v opravdu soukromém rázu. Bývá zvykem, že 23. dubna úderem poledne zazní slavnostní salvy z londýnského Toweru a Hyde parku a z řady dalších míst ve Spojeném království.

„Její veličenstvo vyjádřilo přání, aby nebyly podniknuty žádné speciální kroky, díky kterým by se mohly čestné salvy odehrát. Cítí, že by to za současné situace bylo nevhodné,“ píše se v prohlášení Buckinghamského paláce.