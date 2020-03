Korean Air bojují o přežití, přiznal šéf aerolinek

Česku v této souvislosti hrozí i ztráty v oblasti cestovního ruchu. Úbytek turistů z Jižní Koreje kvůli šíření nového typu koronaviru v Česku nejvíce poznamená Prahu. Do hlavního města míří tři čtvrtiny Korejců, zbylá čtvrtina nejčastěji navštíví Jihočeský nebo Jihomoravský kraj. Jejich průměrná doba pobytu je 2,6 dne a útrata téměř 1600 korun na den, ve srovnání s jinými národnostmi je to jedna z nejvyšších částek. Vyplývá to z dat agentury CzechTourism.