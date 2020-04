Jsme nejotevřenější ekonomika v Evropě, uvedl Matovič. Plán uvolňování představí příští týden

„Jsme nejvíc otevřená ekonomika v Evropě. Jsme odkázáni na to, aby přicházely objednávky ze zahraničí. Držme palce zbytku Evropy, aby na tom byl zdravotně tak dobře jako my, byla zahraniční poptávka, a naše ekonomika začne šlapat,“ upozornil premiér.

Matovič konstatoval, že zodpovědnost Slováků a dodržování přísných pravidel přinesly své ovoce. „V rámci Evropy jsme na tom tak dobře, že leckterá země by si to s námi vyměnila, pokud by to šlo,“ uvedl premiér.