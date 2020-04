Johnsonův zdravotní stav se zhoršil, převezli ho na JIP

„Premiér požádal ministra zahraničí Dominika Raaba, aby jej zastupoval tam, kde je to nutné. Premiérovi se dostává prvotřídní péče, děkuje všem pracovníkům (státního zdravotnického systému) NHS za jejich namáhavou práci a nasazení," stojí vprohlášení úřadu vlády.

Na jednotce intenzivní péče je premiér podle britských médií přibližně od 19:00 místního času (20:00 SELČ). Lékaři se jej tam rozhodli přemístit pro případ, že by potřeboval plicní ventilaci. Mluvčí premiérovy kanceláře dodal, že Johnson "zůstává v tuto chvíli při vědomí".

Britský ministerský předseda byl do nemocnice St. Thomas převezen v neděli poté, co ani po deseti dnech, co se léčil s nemocí Covid-19, její příznaky neodeznívaly.