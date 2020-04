Jako Romeo a Julie. Ve Veroně vzplanula láska přes balkóny

Během jednoho jarního večera se rozhodla na svůj nástroj zahrát skladbu We are the champions od skupiny Queen a do tonů linoucích se z jejího nástroje se zaposlouchal právě Michele, který má byt v protějším bloku. Jeho zrak při tom však utkvěl nikoli na muzikantce, ale na její sestře, která na balkóně hudební představení také poslouchala.