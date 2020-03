Jak významně zrychlit testování? Izraelci mají nápad

Odborníci z Technologického institutu zvaného Technion na návrhu spolupracovali s lékaři haifské nemocnice Rambam. Podle nich by testování hromadného vzorku sebraného od 32 až 64 lidí výrazně urychlilo proces testování. Pouze v případě, že by byl hromadný vzorek pozitivní, by se přistoupilo k individuálnímu otestování lidí ze skupiny, aby se zjistilo, kdo konkrétně má nemoc COVID-19.

„Mohlo by to velmi odlehčit břemenu laboratoří,“ řekl Jelin serveru Times of Israel. Přesný popis metody by měl být co nejdříve hotov a představen ostatním nemocnicím v zemi.