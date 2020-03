Izraelci hlásí pokrok u vakcíny proti koronaviru. Čekají je ale ještě měsíce testů

Proces vývoje vyžaduje řadu testů a experimentů, které mohou trvat mnoho měsíců, než bude očkování považováno za účinné a bezpečné. Bude tedy trvat ještě rozhodně několik měsíců, než bude vakcína k dispozici, a to i kvůli zdlouhavému a někdy byrokratickému procesu testování a schvalování, píší izraelská média s odkazem na jednoho člena odborného týmu.

Vakcína proti koronaviru bude do několika týdnů, slibují Izraelci Koronavirus

Podle aktuálních informací řekl vedoucí výzkumného týmu v ústavu Galilea Chen Katz listu The Times of Israel, že nová a ústně podávaná očkovací vakcína pro dospělé a děti by mohla „tuto nemoc proměnit na velmi mírné nachlazení“.