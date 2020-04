Itálii se ulevilo, Španělsko povoluje šrouby

V Itálii klesá počet nových případů od 11. dubna a v úterý se snížil denní nárůst na 2972, zatímco v sobotu to bylo ještě 4694.

Zlepšení ale nepostupuje tak rychle, jak mnozí Italové po měsíci v karanténě doufali. V pátek proto italský premiér Giuseppe Conte rozhodl, že omezení pohybu v zemi bude prodlouženo do 3. května.

Covid-19 je větší zabiják než prasečí chřipka, opatrně s uvolňováním, varuje WHO

Denní počty nových obětí i nakažených klesly ve Španělsku od 8. dubna natolik, že Madrid už zrušil část omezení. Platí to nadále, i když 14. dubna zase případů přibylo, nových bylo nahlášeno 3961, přitom o den dříve to bylo 3268. Do práce nicméně po dvou týdnech mohly i statisíce Španělů, kteří nepracují v nezbytně nutných provozech.