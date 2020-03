Itálii prudce přibylo nakažených. Je jich přes 80 000, desetina zemřela

Italská armáda převezla rakve s oběťmi koronaviru z Bergama do Ferrary. Foto: Massimo Paolone, ČTK/AP

Pozitivnější čísla z Itálie z posledních dnů nevydržela. Ve čtvrtek oznámila civilní ochrana, že celkový počet nakažených překročil 80 000, když přibylo 4492 nových případů. Je to nejvíce od neděle. Itálie se tak brzo stane zemí, která je nejvíce postižena pandemií Covid-19 a předstihne Čínu i co do počtu nakažených. Počet obětí už přesáhl 8000, což je zdaleka nejvíc na světě.