Havlíček: Bude COVID III, do záruk dáme dalších deset miliard

Jak by měl program COVID III fungovat, Havlíček neuvedl. V objemu úvěrů by se však mělo postupně dosáhnout až ke 100 miliardám korun.

V pondělí by měl být spuštěn COVID II. O termínu zahájení přijímání žádostí informoval Havlíček ve čtvrtek po mimořádném jednání vlády. Do programu vláda vyčlenila pět miliard korun, stejně jako do první vlny. Do pokračování byly ale přizvány komerční banky, a podnikatelé budou mít díky tomu k dispozici půjčky kolem 30 miliard korun. Ručit za ně bude stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Spodní hranice půjček není stanovena, horní hranice by měla být 15 milionů korun.