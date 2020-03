Hamáček: Policie by měla kontrolovat, jestli lidé dodržují karanténu

Úplné uzavření hranic by teď znamenalo, že bychom měli problém s návratem našich občanů. To nikdo nechce. Můžeme se bavit o režimu pro cizince. Pokud zavedeme hraniční kontroly a bude možné překračovat hranice jen na některých přechodech, tak to je krok dostatečný. Pravděpodobně to bude znamenat omezení vlakové a autobusové dopravy přes hranice.