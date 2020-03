Hamáček: 80 miliard úspor armády nehraje žádnou roli

Pane vicepremiére, Andrej Babiš žádal po poslancích podporu pro korekce státního rozpočtu. O jakou změnu schodku by mohlo jít?

Každý máme svou odpovědnost. Bezpečnost a ochrana lidí mi zabere hodně času. Teď opravdu nemám kapacitu, abych to nějak diskutoval. Určitě se tomu věnují naši ministři.

Neměl by se přehodnotit rozpočet ministerstva obrany a jeho zakázky? Odložit plnění závazku dvou procent na obranu? A přesunout tyto prostředky na pomoc lidem postiženým pandemií?

To je mikromanagement z mého pohledu. I kdybychom zrušili rozpočet ministerstva obrany, tak získáme 80 miliard. A my se bavíme o stovkách miliard, které budou potřeba. Když se podíváte na balíčky, které na to nasazují ostatní státy, tak to jsou desítky miliard eur. Osmdesát miliard nehraje žádnou roli. Jsem přesvědčen, že celá ta kompenzace se bude pohybovat ve stovkách miliard, abychom republiku znova nastartovali. Máme výhodu, že jsme málo zadlužení, tak si to můžeme dovolit.

Měla by tedy armáda ustoupit z některých zbytných miliardových zakázek?

Jasně že armáda bude muset některé věci přehodnotit. To budeme muset udělat všichni. Ale to, že škrtneme zakázku za dvacet miliard, tím republiku opravdu nezachráníme. Budeme potřebovat minimálně o řád víc.

Teď jsme v situaci, že armádu potřebujeme, a tak bych ji nedemoralizoval tím, že jim budeme krátit rozpočet.

Z Číny dorazily rychlotesty, teď čekají na přepravu z Číny roušky, respirátory a další ochranné pomůcky. Podaří se je dostat do ČR tak, jak jste slíbili? Máte to dobře zajištěno?

Za poslední týden jsem četl hodně zpráv, co kdy přiletí. Různé instituce se chlubí tím, co všechno zajistily. Já mohu říci to, co má dnes ministerstvo vnitra pod smlouvou a co má zaplaceno. To jsou dodávky z Číny v hodnotě 1,085 miliardy korun.

Ty věci jsou ve skladech a je na tom napsáno Česká republika. To už nám nikdo nesebere. Teď řešíme logistickou noční můru, tedy to jak to dostat sem. Nejnadějněji se jeví velkokapacitní přeprava. Mám před sebou nákladový list na Ruslana 1. Měl by přiletět v sobotu. Na palubě by měl mít 5 milionů roušek, 80 tisíc ochranných brýlí a 120 tisíc ochranných obleků pro lékaře. A dva miliony respirátorů.

Vypadá nadějně i to, že by mohl přiletět ještě milion respirátorů a 5 milionů roušek. Pokud se podaří se domluvit s Čínou, že by se to dopravilo jejich letadlem, pak by to bylo ještě před Ruslanem. Nechci to zakřiknout.

Čína prý nabízela pomoc dřív, ale my jsme nebyli schopni to zúřadovat. Jak to bylo?

Neřekl bych, že Čína nabízela. V Číně funguje otevřený trh, na kterém je řada nabídek. A kdo chce něco koupit, musí objednat a zaplatit. Kdo zaváhá… Některé země tam posílají lidi s kuframa peněz a ti platí hotově. Proto my jsme museli nastavit platební systém, abychom mohli konkurovat.

Kdo všechno se na přepravní akci podílel?

My jsme vytvořili ad hoc tým na ministerstvu vnitra, ale bez vztahu, který má náš prezident s čínským prezidentem by to nešlo. Pomohla nám i česko-čínská komora, čínská ambasáda a pan velvyslanec, se kterým jsem v každodenním kontaktu, pak ministerstvo zahraničních věcí s povoleními a ministerstvo obrany se zajištěním Ruslana. A pak také guvernér ČNB, který poslal své lidi do práce v neděli, jinak bychom ten platební systém nenastavili.

Zmínil jste čínského velvyslance. Budete mluvit se senátory a předsedou horní komory Milošem Vystrčilem, aby přestali usilovat o jeho odchod z ČR?

Myslím, že to už nikoho nenapadne. Pan velvyslanec dělá vše pro to, aby se sem pomoc dostala co nejrychleji. Já bych teď dal stranou nějaké stranické půtky. Kdo komu fandí nebo nefandí. Tady jde o život. Jak jsem slyšel na čínské ambasádě: ten virus nezná hranice a jsme v tom všichni společně.

Od půlnoci je povinné zakrytí úst a nosu, ale roušek je stále málo. Nezbývá tedy než spoléhat na lidskou vynalézavost a solidaritu?

Některé roušky tu jsou, ale ty jdou primárně do zdravotnických zařízení. My jsme vedli debatu, jestli čekat, až roušky přiletí. Ale když jsme viděli tu obrovskou vlnu, která se vzedmula mezi lidmi, kteří se pustili do šití roušek, tak jsme do toho šli. Ty filtrační schopnosti klasické chirurgické roušky a té, co si šijí občané, nejsou až tak rozdílné.

Naším cílem je, aby si každý vzal něco přes ústa, aby se nešířila kapénková infekce. I to provizorní řešení je lepší než nic. Jakmile tu budou desítky miliónů roušek, tak je začněme distribuovat mezi lidi.

Jak se k nim dostanou obyčejní lidé?

To teď řešíme. Pověřil jsem odborníky z Hasičského záchranného sboru. Budeme to muset zvládnout přes hasiče, kraje. Tam se to bude rozvážet na distribuční místa. Čekám na návrh České pošty, která je ochotna pomoci, je k tomu ideální.

Že by roznesli doručovatelé roušky lidem do schránek?

Buď do schránek, nebo rovnou do bytů. Ale nechci teď mluvit o něčem, co není hotové. Počítáme, že to bude kombinace pošty, hasičů, policie a místních úřadů.

Počítáte s omezením počtu na osobu? Aby se k tomu nedostali překupníci, pro které by to byl ráj.

Chceme zamezit tomu, aby s tím někdo kšeftoval, aby nám to někdo kradl. Prostě aby se to dostalo k lidem. To je dost slušná operace. Nechceme dělat někde centrální výdejní místa, protože tam by se nahrnula spousta lidí a karanténní opatření by byla k ničemu.

Lidé nemohou očekávat, že každému dáme 15 roušek. Takovou možnost nemá žádný stát na světě. Odborníci říkají, že jedna rouška vydrží pro ten účel, pro který je určena, týden.

Na vládě padla informace, že jsou jednorázové.

To ne, účelem roušky je, aby chránila, když je člověk v kontaktu s jiným člověkem. Nebude ji nosit celý den, jen třeba na nákup. Měla by tak vydržet týden. A do té doby budeme schopni jimi zásobovat centrálně. Kdybychom měli přivézt 50 nebo 70 miliónů roušek týdně, tak to nezaplatíme. Jedna stojí devět korun.

Lidem je třeba jasně vysvětlit, že nejde o to, vybavit všechny respirátory. Těmi je třeba vybavit ty, kdo jsou v práci v přímém kontaktu s lidmi. Těch je zhruba 400 tisíc. Zbytek si vystačí s rouškou. Když budou všichni „zarouškovaní“ a nebudou na sebe prskat, tak se to dá zvládnout.

Šetří již policie případ ukrytých roušek nedaleko Lovosic?

My jsme zasáhli proti skupině, která se snažila 700 tisíc roušek prodat po 31 korunách. To je provokace. A ještě se diví, že je policie dopadla a že jim to bylo zkonfiskováno. Byla to unikátní operace. Chci poděkovat panu hejtmanovi Bubeníčkovi, že do toho s MV šel. Nechci jít do detailů, ale byla to firma registrovaná v ČR. Policie to šetří a bude tam i správní řízení, protože bude třeba stanovit cenu v místě a čase obvyklou a tu jim zaplatit. Rozhodně to nebude 31 Kč za roušku.

I přes tvrdá opatření pořád nakažených přibývá. Je to nedostatkem ochranných opatření, nebo nekázní lidí? Teď už nejde jen o lyžaře z Itálie.

Že to přišlo z Itálie, je nepopiratelný fakt. Myslím, že naše opatření byla správná. Aniž bych chtěl děsit lidi, tak protože jsme jedna z prvních zemí, která nasadí rychlé testy, tak to znamená, že se masivně zvýší protestovanost populace. Dosud se testovaly stovky, nyní to budou tisíce denně.

Může se stát, že ta křivka nárůstu nakažených vystřelí nahoru. To nám ukáže promořenost populace. A jestliže se pak po pěti šesti dnech bude počet snižovat na úroveň před tím testováním, tak to bude dobrá zpráva. A doklad toho, že utíkáme z italského scénáře. Tedy dalších deset dní bude klíčových.

Lidé se chovají zodpovědněji?

Myslím, že se to zlepšuje. Doufám, že už by dnes nikoho nenapadlo udělat piknik v parku s dvaceti kamarády. Nevím, jestli se někdo chce nechat dobrovolně nakazit. Lidé by měli vydržet dodržovat nastavená pravidla. Pokud nechceme mít jako v Itálii 400 mrtvých za jeden den.

Budete proti těm, kdo to nedodrží, přitvrzovat?

Pokud někoho nepřesvědčí to, aby něco nedělal, protože jinak umře, tak už nevím. Když takovému člověku budeme vyhrožovat kriminálem, tak to s ním nehne. Uvidíme. Máme pořádkovou policii, tak zakročí.

Jihočeský kraj vás vyzývá, abyste zrušil povolení pro pendlery. Vyhovíte? Nejdřív to měla být pomoc sousedním zemím v sociální oblasti. Ale jako pendleři jezdí automechanici, řezníci, číšníci.

My jsme proti pendlerům přitvrdili, aby si uvědomili, že musejí dodržovat pravidla. Tedy jen do práce a domů. Pokud nebudou dál respektovat pravidla, tak nám nezbude nic jiného než to ukončit. Budou si muset vybrat, jestli chtějí strávit zbytek nouzového stavu v Rakousku, v Německu, nebo doma.

Jak dlouho vám vydrží trpělivost?

Pokud se to nezmění v horizontu dnů, tak přijde zákaz.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Prymuly by měli policisté kontrolovat k dopravě, hlídání obchodů, hospod, hranice také e-neschopenky. Tedy zda lidé dodržují karanténu. Máte na to síly?

Já chci policistům i dalším poděkovat, jak to všechno zvládají. Ale teď už se budou muset hledat priority. Toto sice priorita je, ale nemůže to dělat policie. To by musela mít 200 tisíc lidí.

Je v silách státu udělat evidenci lidí v karanténě, když lidé podvádějí a skrývají pravdu?

Spíše je třeba nasadit moderní technologie. Pomocí bankovních dat a mobilních operátorů jsem schopni zjistit, jestli někdo v tom pohovoru na hygieně na něco „nezapomněl“. To bude použito pro informování dalších lidí, kteří mohli spadnout do karantény a nevědí o tom. Chci ale ujistit lidi, že to není Velký bratr, ale že je to snaha nenasazovat domácí karanténu plošně, ale „chirurgicky“ hledat, kdo kolem toho člověka byl.

Co byste řekl lidem, kteří volají po repatriaci a přitom odjeli na dovolenou, kdy už koronavirus řádil a rušily se lety?