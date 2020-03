Ekonomika se úplně zastaví, straší odbory

Podle předpokladu expertů ČMKOS se česká ekonomika zastaví do dvou týdnů. Pokud by koronavirová krize trvala čtvrt roku, HDP by mohl klesnout o pět až osm procent. Procento představuje asi 60 miliard korun, jde tedy zhruba o 300 až 480 miliard Kč. Zaniknout by mohlo 400 000 až 450 000 míst, a to nejvíc v obchodu a dopravě, ale také průmyslu. Skončit by mohlo na 100 000 živnostníků, odhadují odbory.