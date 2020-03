E-shopy s potravinami zpřísňují opatření. Rohlík.cz měří zaměstnancům teplotu

Síť multikin Cinestar ruší projekce, festival Jeden svět přerušen do odvolání

Síť multikin Cinestar ruší projekce, festival Jeden svět přerušen do odvolání Kultura

Kroky podniká i další velký e-shop s potravinami Košík.cz. „Budeme zavádět další opatření, například omezení platby v hotovosti. Kurýři se budou aktivně ptát na to, zda domácnost, kam nákup vezou, není v preventivní karanténě. U nich budeme i nadále dodržovat distanční doručení,“ řekl Novinkám šéf obchodů Tomáš Jeřábek. V praxi to funguje tak, že kurýr nechá nákup u dveří, nepředává jej zákazníkovi do ruky.