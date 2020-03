Dopravci přerušují mezinárodní spoje

Od sobotní půlnoci platí zákaz vstupu do Česka z Číny, Jižní Korey, Íránu, Itálie, Španělska, Rakouska, Německa, Nizozemska, Švýcarska, Švédska, Norska, Belgie, Dánska, Francie a Velké Británie. Zároveň platí pro Čechy zákaz vstupu do těchto zemí.

Mezinárodní spoje se většinou změní na vnitrostátní spoje. Jižní expres, který normálně končí až v rakouském Linci, tak bude jezdit pouze z Prahy do Břeclavi. Západní expres z Prahy do Mnichova bude nově jezdit jen do Domažlic. Podobně railjet Vindobona z Prahy do Vídně bude nově končit v Břeclavi.