Covid necovid, v Babiččině údolí se už sezona rozjela naplno

Zámek spolu s dalšími objekty na výletní trase otevírá nejdříve začátkem června. „Takhle je to vždy, jakmile se udělá hezky. Lidé v duchu euforie, že se něco uvolňuje, polevili v opatrnosti. Obávám se, že se to nemusí vyplatit. Nemáme žádnou možnost to ovlivnit. To musí policie,“ konstatoval kastelán zámku v Ratibořicích Ivan Češka.

Uhlídat veřejnosti stále uzavřená skalní města pomáhají v Adršpachu ochranářům strážníci z Trutnova. Lidí do uzavřených skal přesto stále různými cestami proniká víc než dost. Pohyb turistů mezi pískovcovými monumenty, kudy by nyní neměla projít ani noha, připomíná plnou sezonu. Ta v Prachově začne nejdříve prvního a v Adršpachu 25. května.

Šanci omezit pohyb výletníků vidí šéf Městské policie Trutnov Radek Svoboda v připravované pravomoci policistů udělit lidem bez roušky a sroceným ve velké slupině na místě pokutu deset tisíc korun. „Návrh by měl být po schválení v parlamentu v Senátu. Existují opatření a měla by se dodržovat. Někdy to fakt stojí za to. Nikdy jsem venku na některých místech neviděl tolik lidí pohromadě, a to máme nouzový stav,“ podotkl Svoboda.