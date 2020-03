Zákaz volného pohybu osob v Česku. Přečtěte si návrh celostátní karantény

„Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 0:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky,” stojí v dokumentu, který mají Novinky k dispozici. Materiál dále vyjmenovává výjimky z tohoto ustanovení.

Vláda o usnesení teprve jedná, dokument není opatřen datem a není ani podepsán. „Je to zatím pouze návrh, který utekl ještě před odpoledním jednáním. A stále je to pracovní verze. Na vládě už byla rozdaná jiná. S definitivním usnesením se může v mnoha věcech překrývat, ale stále se tu vede živá debata třeba o časech,“ uvedl pro Novinky zdroj přítomný na večerním jednání vlády.

Ze zákazu mají být vyňaty cesty do zaměstnání či k výkonu podnikatelské činnosti, nezbytné cesty za blízkými, pro potraviny, léky či na poštu. Dále jsou povoleny cesty k lékaři nebo na úřady. V provozu zůstává MHD a zásobování včetně rozvážkových služeb.

Premiér Babiš v poledne na Primě některé body usnesení naznačil. „Lidé musí zůstat doma. Jde nám o to, aby chodili pouze do práce a z práce domu, nikam nechodili, postarali se o starší lidi. Nakážeme, aby bylo balené pečivo, aby se dezinfikovaly košíky, aby nebyly návštěvy, byly zrušené recepce,” řekl český ministerský předseda.

Mezi opatřeními by také mohlo být omezení počtu lidí, kterým by bylo povoleno chodit nakoupit. Pro jídlo a léky by tak mohl chodit jen jeden zástupce rodiny.