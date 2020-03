Čína zrušila summit, Zeman nepojede

Na dotaz, zda by šel do karantény po případné cestě do Číny, Zeman tento týden odpověděl: „Proč ne, když mi dovolí, aby karanténa byla v Lánech, kde pracuji klidněji a pohodověji než na Hradě. Tam těch 14 dní určitě přežiji.“

Vláda ve čtvrtek vyhlásila nouzový stav. Zakázala také konání akcí s počtem lidí vyšším než 30 a zakázala vstup do restaurací od 20 hodin večer do 6 hodin ráno. Omezila také vstup do České republiky pro cizince a zakázala českým občanům vstupovat do rizikových zemí. Opatření mají platit po dobu 30 dnů.