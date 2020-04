Cimický: Senioři se nesmí cítit odstrčení

Opatrnost je namístě. Ale většina seniorů má dnes mobilní telefon, a když potřebují, mohou zavolat. Rodinní příslušníci by jejich zvýšenou potřebu měli nyní tolerovat, i když to dětem bude třeba připadat jako zbytečně zatěžující. Dobré rovněž je, že řada seniorů má doma internet a umí pracovat s e-mailem. Důchodci jsou velmi křehkou skupinou ve společnosti a zaslouží si, aby jim jejich rodiny věnovaly trpělivě především svůj čas a dopřály jim tu možnost a pocit, že o ně má někdo starost a zájem. To je v době probíhající pandemie velice důležité. V této náročné době je na prvním místě pomoc zvýšeným zájmem, tedy pravidelně vytvořit hlasové nebo jiné spojení, aby se senior necítil osamělý a věděl, že má někoho, o koho se může opřít.

Kvůli omezenému pohybu jsou senioři závislí na dostupných informacích a na pomoci druhých. Vím o obci nedaleko Prahy, kde si starosta udělal přehled všech seniorů ve svém registru a osobně je obchází, aby se dozvěděl, jakou potřebu mají. Je to vyčerpávající, ale soudím, že takový starosta je opravdu na svém místě! Možná by se tak podle svých možností měli zachovat i další komunální politici. Je opravdu obdivuhodné, jaká vlna sounáležitosti se v tomto smyslu zvedla, vím o dobrovolnících, kteří zcela nezištně docházejí málo pohyblivým seniorům nakupovat.

Rozhodně by neměli stále sledovat zpravodajství, to stačí jednou či dvakrát za den. Ve volném čase je možné se vrátit k neurovnaným archivním vzpomínkám, které senioři často schovávají, a vytřídit je. Mohou si udělat i poznámky o tom, co zažili a co by chtěli uchovat pro další generaci. Stejně tak mohou přerovnat třeba knížky v knihovně. Vhodná je péče o domácího mazlíčka, zejména psa, která nabízí pravidelnou možnost krátké procházky. Ideální náplní dne je i zařazení alespoň symbolického pohybu a cvičení k protažení končetin, zachování ohebnosti kloubů i uvolnění stresu.