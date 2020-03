Chataři vyjet mohou, ale vláda to nedoporučuje

Česko čeká druhý víkend od doby, co vláda zakázala volný pohyb osob po celé republice. Chataře čekají stejná pravidla jako před týdnem. Výjezdy na chaty zakázané nemají, ale v současné situaci by je měli vynechat. Pokud se na víkend pryč vydají, tak se mají zdržovat doma a nechodit mezi místní. Doporučují to policisté i politici.