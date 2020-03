Česko posílá pro rychlostesty na koronavirus dvě letadla do Číny

"My vypravíme pravděpodobně zítra (v neděli) dvě letadla do Číny, která by měla dovézt 100 tisíc rychlotesterů a snažíme se samozřejmě je doplnit ještě respirátory," řekl Babiš. "My jsme se domluvili s panem ministrem (vnitra Janem) Hamáčkem (ČSSD) vzhledem k jeho dobrým kontaktům do Číny, že on převezme teď ten nákup a spolupráci," popsal premiér.