Česko a Visegrád by z koronaviru mohly těžit, píše německý deník

Krize způsobená šířením koronaviru zasáhne ekonomiku států střední Evropy sdružených ve Visegrádské skupině (V4) obzvlášť silně. Ze střednědobého hlediska by ale tyto ekonomiky mohly mít ze současné krize prospěch. Až krize odezní, zkrátí se dodavatelské řetězce a do regionu by se mohly přemístit asijské výrobní továrny, předpokládá německý ekonomický deník Handelsblatt.