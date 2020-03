Češi uvázlí v zahraničí spoléhají na pomoc státu. Musejí si však počkat

Aktuální situace zkomplikovala dovolenou například čtenářkám Radce a Romaně, které si nepřály zveřejnit příjmení. Ještě před přijatými vládními opatřeními se vydaly do Mexika. O zhruba dva dny také unikly zákazu cest z Evropy do USA, který vydal americký prezident Donald Trump.

Problémy však nastaly při pondělní zpáteční cestě. Češky se rozhodly vydat domů o několik dní dříve kvůli napjaté situaci v Evropě, jelikož však měly přestupovat v New Yorku, nebylo jim umožněno do letadla nastoupit.

„Volaly jsme na ambasádu, abychom se informovaly, co máme nyní dělat. Zaměstnanec velvyslanectví nám sdělil, že je nejdůležitější dostat se do Evropy. Jenže lety byly buď vyprodané, nebo stály 40 tisíc na osobu,“ vysvětluje Radka. „Člověk z ambasády mi na to řekl, že zná i lidi, kteří zaplatili 150 tisíc, a že jde o riziko cestování,“ doplnila.