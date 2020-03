Buďte ohleduplní, opatření jsou nezbytná, vyzval lidi Zeman

Vláda ve čtvrtek vyhlásila nouzový stav. Zakázala také konání akcí s počtem lidí vyšším než 30 a zakázala vstup do restaurací od 20 hodin večer do 6 hodin ráno. Omezila také vstup do České republiky pro cizince a zakázala českým občanům vstupovat do rizikových zemí. Opatření mají platit po dobu 30 dnů.