Boris Johnson nemá zápal plic

Britský ministerský předseda byl na jednotku intenzivní péče přeložen v pondělí poté, co se u něj zhoršily potíže s dýcháním.

Na lékaře se Johnson obrátil v neděli, protože jeho zdravotní stav se začal zhoršovat. Během jednání vlády, kterého se na dálku účastnil, kašlal a chrchlal. Doktoři mu radili, že by nic neměl podcenit a měl by neprodleně vyrazit do nemocnice.