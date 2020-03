Babiš žádá odvolání ředitele Nemocnice Na Bulovce, Vojtěch ho nevyslyší

Zaměstnanci nemocnice již v pondělí dostali e-mailem zprávu o tom, že nošení roušek je nesmyslné. A to krátce poté, co vláda všem občanům doporučila, aby roušky nebo šátky nosili.

„S ohledem na vypjatou situaci a z toho, co zde sleduji, si Vám dovoluji připomenout, že standardní používání roušek či respirátorů je naprosto nesmyslné a ve většině případech jen plýtváte materiálem, který budeme potřebovat, a to jak na běžné izolační režimy, tak na pacienty s potvrzeným COVID-19,” píše se v dopise z 16. března od vedoucí epidemioložky Hany Bláhové v Nemocnici Na Bulovce, který mají Novinky k dispozici.

Postup hájil i ředitel nemocnice. „Je to společný názor našich infektologů a naší hygieničky a je to v souladu s doporučením WHO. Ústenky by měli nosit pouze zdravotničtí zaměstnanci, kteří mají respirační onemocnění, a mohli tak případně někoho nakazit, nebo se musí explicitně chránit, ale neměli by je nosit neustále,” řekl Novinkám ředitel Bulovky Jan Kvaček.