Babiš: Všem se omlouváme za nedostatek roušek

„Omlouváme se. Já nevím, kdo rozhodl, že ve Státních hmotných rezervách je jen 10 tisíc respirátorů a ne dva miliony. My se všem omlouváme, ale celá planeta chce roušky a Číňani jsou jediní na světě, kteří jsou schopni to vyrobit. Když celá planeta chce roušky, je to tak, jak to je. Děláme maximum, prosíme veřejnost o pochopení, je to horší než válka,“ prohlásil premiér.