Babiš kontroluje zásoby potravin

Ministr Havlíček, který ho doprovázel, dodal, že vláda pro zajištění zásobování zrušila pro kamiony zákaz jízdy o víkendu, a tak ani to, že by se zasekly kamiony na hranicích podle něj nehrozí.

Jediné, co podle zástupců hypermarketů chybí jsou dezinfekční gely. To se vláda snaží vyřešit.

Babiš vyrazil na tři místa. Do Klecan do skladu řetězce Ahold, poté do Postřižína zkontrolovat sklady společnosti Tesco a nakonec do Průmyslového parku Kozomín, kde má distribuční centrum Makro.