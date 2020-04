Australané vyvíjejí testy pro nakažené. Mají určit průběh nemoci

Australští odborníci by tak mohli vytvořit první test na světě, který dokáže předpovědět, jak vážně koronavirus po infikování daného pacienta ovlivní a ohrozí.

Výzkumný tým se zaměřuje na to, jakým způsobem se u nakaženého vyvolává následná reakce jeho imunitního systému. Slouží k tomu vzorky buněk od vybraných pacientů (zejména těch, kteří se zotavili) z Austrálie, Itálie, Číny a New Yorku, které se podle australské stanice ABC News dopravují do laboratoří v Melbourne.