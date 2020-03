Antimalarikum může být úspěšné při léčbě Covid-19

Prymula v neděli v České televizi řekl, že je lék, který by se mohl dobře využít při léčbě Covid-19, neboť zkracuje dobu vylučování viru. „Výsledky z Francie jsou slibné,” uvedl s tím, že preparát se stahuje z lékáren. Lék nejmenoval, aby se nevykoupil, ve Francii se ovšem s dobrými výsledky testoval právě chlorochin.

Už v únoru čínský virolog Manli Wang zjistil, že chlorochin brzdí šíření nového koronaviru v kultuře lidských buněk. Jeho experimentální nasazení u nemocných v Číně, ve Francii, v Jižní Koreji a v některých nemocnicích v USA přineslo jisté výsledky, ale nepokračovalo se v nich, protože chlorochin ve vyšších dávkách může způsobovat smrt a má řadu nepříjemných vedlejších účinků. Vědci se většinou soustředili na antivirotika.

Wangův tým zkoušel hydroxychlorochin, který se u zvířat ukázal jako méně nebezpečný a používá se při léčební lupu a revmatické artritidy buněk primátů a bránil množení viru SARS-CoV-2. Od 23. února bylo provedeno několik klinických testů. Univerzita v Minnesotě zkoumala, jestli může látka zabránit lidem, aby se nakazili Covid-19 od infikovaných.

V dalším testu, o jehož výsledku informoval ve čtvrtek časopis International Journal of Antimicrobial Agents, z nichž někteří dostávali jen antimalarikum, další hydroxychlorochin s azitromycinem. Kontrolní skupina pak nic. U pacientů, kteří dostávali kombinaci léků, se po pěti dnech nákaza už neprojevila. U těch léčených chlorochinem se po šesti dnech snížil počet nakažených o polovinu a zatímco u neléčených bylo nakažených stále 90 procent.

Profesor Didier Raoult, který je expertem na infekční choroby v univerzitní nemocnici v Marseille, se domnívá, že by antimalarikum mohlo účinkovat. Vedl studii na 24 pacientech s koronavirem. Po šesti dnech, co se jim začal podávat hydroxychlorochin, u tří čtvrtin z nich podle něj koronavirus vymizel.

Trump sází na antimalarika

Ve čtvrtek Donald Trump řekl, že dva léky proti malárii mají velmi povzbudivé výsledky při léčbě Covid-19. V pátek na jeho slova zareagoval americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který uvedl, že chlorochin a hydroxychlorochin sice jsou schválené preparáty, ale ne na léčbu Covid-19. Jisté účinky se projevily, ale jasné výsledky zatím nejsou.

K možnému užití chlorochinu a hydroxychlorochinu uvedl komisař FDA Stephne M. Hahn: „Chápeme a rozumíme naléhavosti, se kterou všichni hledáme možnosti prevence a léčby Covid-19. Hodně na této frontě pracují i zaměstnanci FDA, ale musíme se ujistit, že tyto látky jsou účinné, jinak riskujeme, že budeme ošetřovat pacienty s přípravky, které by nemusely fungovat, místo toho, abychom jim poskytli jiné adekvátnější ošetření.“

Na chlorochin a jeho derivát hydroxychlorochin se zájem soustředil kvůli tomu, že se v roce 2005 objevila zpráva, že by mohl zabrat na jinou koronovirovou infekci SARS. Účinkoval dvěma způsoby, jednak snižoval kyselost buněčných endozomů, což jsou váčky v buňce. A tyto kyselé endozomy využívají viry, k proniknutí buněčnou stěnou. Hlavně však bránil tomu, aby se původce SARS napojil na enzym angiotensin konvertázu (ACE2), který je spojen s aminokyselinovým transportérem. Přes ACE2 se genetická informace viru v RNA dostane do napadené buňky. Podobně se do buňky dostává i původce nemoci Covid-19 koronavirus SARS-CoV-2.

FDA se ale použití antimalarik nebrání: „Jestliže klinická data ukáží, že by tato látka mohla být slibná při léčení Covid-19, víme, že se zvýší zájem o ni. Podnikneme všechny kroky, aby byla stále dostupná i pro pacienty, kteří mají jiné vážné a život ohrožující nemoci, jako je lupus.“

Nedostatková antimalarika

Problémem je nedostatek antimalarik. Jejich jediný americký výrobce Rising Pharmaceuticals od ledna zvýšil cenu dvojnásobně. Tvrdí, že to není dáno pandemií Covid-19, ale potřebou investoval do nové výrobní linky, aby se mohlo v produkci pokračovat. Pak by cenu vrátil na hodnotu z roku 2015.

Izraelská farmaceutická společnost Teva proto pošle zdarma do Spojených států miliony pilulek, které se užívají k léčbě malárie. Do konce března by do amerických nemocnic mělo být doručeno šest milionů dávek a další měsíc více než deset milionů. „Zavázali jsme se pomoci dodat co nejvíce tablet bude možné, aby se poptávka po této léčbě zvýšila, a to bez nákladů pro druhou stranu,” řekl zástupce výkonného ředitele společnosti Teva Brendan O'Grady.