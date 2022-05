Vítězství? Putin může 9. května naopak vyhlásit válku

Zvažovalo se, že by mohla být na nově okupovaných územích vyhlášena nějaká další samozvaná proruská lidová republika, ale to už se vzhledem k nutnosti uspořádat referendum může jen těžko podařit.

Podle západních představitelů by ale Putin místo avizování úspěchů mohl také kvůli vyostření konfliktu označit tento střet za válku, což by mu umožnilo mobilizovat vojáky. Price dodal, že viděl spekulace, že by Rusko mohlo vyhlásit válku. „To by byla velká ironie, jestliže by Moskva využila příležitosti oslav Dne vítězství k vyhlášení války, což by jí umožnilo povolávat vojáky.“