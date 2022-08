Ukrajinský ministr vyloučil zamrznutí konfliktu s Ruskem

Podle něj ztratili Rusové asi 30 procent elitních jednotek, tedy výsadkářů, námořní pěchoty, sil speciálního nasazení, důstojníků a seržantů s věkovým průměrem 35 let. Podle Reznikova bylo na jejich přípravu potřeba 15 let .

„Proto je možné ochlazení (bojové) situace z hlediska možností bojových střetů. Zamrznutí toho, co lidé chtějí nazývat konfliktem, ale nevidím, protože to není konflikt. Je to válka. Válka o přežití. A my se budeme bránit, abychom přežili,“ uzavřel Reznikov.