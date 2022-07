Ukrajinci dostávají povolávací rozkazy i na plážích a diskotékách

Ukrajinci, kteří neslouží v armádě, stále častěji potkávají pracovníky vojenských správ, a to i v supermarketech, na benzinkách, plážích a dokonce v horách. Povolávacími rozkazy „trestají” narušitele veřejného pořádku a řidiče „pod vlivem”.

Ve vojsku je podle posledních údajů více než 700 tisíc Ukrajinců. Na začátku války jich bylo 250 tisíc mužů a žen. Již po prvních ruských náletech ráno 24. února stály u vojenských správ fronty dobrovolníků. Počet členů domobrany během měsíce přesáhl 100 tisíc. Do boje se vydali i lidé bez jakýchkoliv zkušeností a základního výcviku. Střílet, kopat zákopy a obsluhovat zbraně učili nováčky zkušenější vojáci. Oficiální údaje o počtu dobrovolníků nejsou.

Někdejší kyjevská továrna na stuhy se přeměnila v jedno z hlavních míst nočního života. Policie tam vpadla 25. června a odvedla si všechny přítomné, kterým sejmula otisky prstů a předala příkazy dostavit se na vojenskou správu. Nikdo je neuposlechl, protože za to napoprvé hrozí jen pokuta. Ale o týden později zde policisté znovu vyrazili dveře. Když žádný večírek nenašli, vykradli sklad humanitární pomoci, psal jeden ze zaměstnanců na sociálních sítích. Policie slíbila vyšetřování.

Razie se nepodnikají jen v Kyjevě. Na sociálních sítích je množství snímků a videí o tom, jak lidé dostávají povolávací rozkazy na nejneobvyklejších místech. Například 14. června je v Oděse rozdávali na pláži a na nábřeží. Rozkaz dostal i přiopilý návštěvník kyjevského jezera Vyrlycja. V Zakarpatí je rozdávali u bazénu, v Ivano-Frankivské oblasti je dávali řidičům ve frontě před benzinkou. Staly se případy, že povolání do armády přišlo jako trest za řízení „pod vlivem”.

V Zakarpatí u hranic s Maďarskem a Slovenskem se pořádá množství festivalů. Jeden z nich se koná na horských loukách v Karpatech. „Je to sraz hippies. Samozřejmě je tam spousta narkotik. Už na první louce narazíte na dým, který rozhodně není z ohníčků. Dříve sem policie nechodila,” vylíčil Roman z Kyjeva. „Na druhé louce najednou okolo nás proběhl jeden z účastníků a křičel: 'Ekosexuálové, sjednoťte se! Oni přišli!' Všichni se chechtali, ale v tom uviděli vojáky a policii. Vylezli do hor, aby nám rozdali povolávací rozkazy!” dodal s tím, že sám dal přednost útěku do lesa.