Souhrn dění na Ukrajině do sobotní půlnoci

22:51 - Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon, podle kterého se v Rusku nebudou plnit rozhodnutí Evropského soud pro lidská práva přijatá po 15. březnu. Oznámil to v sobotu Kreml. Zákon tento týden schválili ruští poslanci a senátoři.

21:16 - Německý kancléř Olaf Scholz hodlá společně s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a italským premiérem Mariem Draghim navštívit Kyjev ještě před summitem G7, oznámil v sobotu německý list Bild am Sonntag s odvoláním na své zdroje.

Podle něj se Ukrajina chystala na válku s Ruskem od loňského roku. Kdyby tomu tak nebylo, pak by první ruské nálety nemířily na makety cílů, ani zásoby munice by nebyly rozptýleny a nekonala by se v lednu a únoru vojenská cvičení. Informace o chystaném vpádu nepřicházely jen od západních rozvědek, ale i od ukrajinské.