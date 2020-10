Slovensko zavádí přísný zákaz vycházení. Někde se nesmí ani do práce a na poštu

„Pokud chtějí mít lidé volnější pohyb, musí se prokázat PCR testem nebo antigenovým testem ne starším než ze dne 23. října,“ doplnil Matovič. „Odměnou” za to, že se lidé v postižených oblastech nechají otestovat, bude povolení vycházet do zaměstnání, doprovodit dítě do školy nebo školky, jít na poštu, do banky, navštívit autoservis nebo čerpací stanici případně si udělat výlet do přírody, ale jen v rámci okresu.