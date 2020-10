Slovensko plošně testuje, zájem lidí je obrovský

Plošné testování všech obyvatel Slovenska proběhne ve dnech 30. října až 1. listopadu a pak opakovaně 6. až 8. listopadu. Armáda ve spolupráci s místními samosprávami zřídí 5000 odběrových míst po celé zemi. Testování bude bezplatné a dobrovolné. Určeno je pro obyvatele od deset do 65 let.

Dobrovolnost je ovšem jen zdánlivá – ti, co se nezúčastní, půjdou fakticky do karantény, protože bez potvrzení o testování nebude možné chodit ven.

V okresech, kde momentálně probíhá pilotní testování, není možné bez negativního testu jít do práce nebo do přírody. „Mimo bydliště je možné vycházet jen do nejbližších potravin, lékárny, k lékaři nebo venčit psa maximálně sto metrů od bydliště, postarat se o příbuzného nebo jít na pohřeb,” upřesnil předseda vlády Matovič.

„Odměnou” za to, že se lidé v postižených oblastech nechají otestovat, bude povolení vycházet do zaměstnání, doprovodit dítě do školy nebo školky, jít na poštu, do banky, navštívit autoservis nebo čerpací stanici případně si udělat výlet do přírody, ale jen v rámci okresu.