Sdílejte to, prosí voják, který před zajetím pořídil unikátní fotky života v podzemí Azovstalu

Jedním z vojáků v Azovstalu byl i Dmytro Kozackyj, který dokumentoval boje a také poslední dny v obklíčených ocelárnách. Krátce předtím, než padl do ruského zajetí, své fotografie zveřejnil na sociálních médiích a požádal, aby byly co nejvíce sdíleny.

Kozackého fotografie zveřejnila na svém twitterovém účtu také běloruská nezávislá televize Nexta. Od správců sociální sítě si za to paradoxně vysloužila třídenní zablokování. Jedná se přitom o jeden z nejdůležitějších informačních zdrojů ohledně dění na Ukrajině.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v televizním projevu popsal, jak se ukrajinské letectvo snažilo dopravit do Mariupolu zásoby, ale bylo odraženo a utrpělo velké ztráty. „Velké množství našich pilotů při tom, bohužel, zahynulo,“ řekl prezident a pokračoval: „Byli to hrdinové, kteří věděli, že dopravit do Azovstalu léky, potraviny a vodu a vrátit se s těly mrtvých a se zraněnými je téměř nemožné.“