Rusové, kteří chtějí do Evropy, začali výrazně využívat lety přes Srbsko

Kapacita míst mezi Srbskem a Ruskem v prvním týdnu tohoto měsíce stoupla ve srovnání s obdobím před invazí přibližně o 50 procent. Počet dalších cest ze Srbska do zemí jako Francie, Švýcarsko, Itálie a Kypr se zvýšil o téměř dvě třetiny, uvedla společnost ForwardKeys, která se specializuje na trendy v prodeji letenek.

Neutrální postoj Bělehradu k rusko-ukrajinskému konfliktu znamená, že letecká společnost Air Serbia může nadále létat do Ruska. Srbsko tak představuje vstupní bránu do Evropy pro Rusy, kteří by jinak museli cestovat přes Turecko nebo země Perského zálivu.

Vedení srbských aerolinek na žádost o komentář nereagovalo. Podle jednoho z prodejců na bělehradském letišti, který si nepřál být jmenován, aerolinky od začátku války minulý měsíc nejméně zdvojnásobily kapacitu letů do Moskvy a Petrohradu, a dokonce začaly létat na této trase širokotrupým letounem Airbus A330, který byl dříve vyžíván na lety do New Yorku.

„Zcela nečekaně jsme se stali dopravním uzlem,“ řekl prodejce. „Nemám dobrý pocit z toho, že vydělávám na něčím neštěstí, ale tohle je neuvěřitelné. Téměř všechny lety jsou plně obsazené a cena letenky není problém.“

Podle ForwardKeys Srbsko poskočilo na čtvrté místo v počtu transferů z Ruska z dřívějšího 12. místa a je dominantním centrem pro přístup do dalších evropských zemí. Na prvním místě je Turecko, které poskytuje spojení do Gruzie, Německa, Británie a Spojených států. Následují Spojené arabské emiráty a Katar, které jsou využívány hlavně pro spojení do USA a destinací v Asii a Tichomoří.