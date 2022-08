Rusko navzdory smlouvě nedovolí inspekce jaderných zbraní

Důvodem podle něj mají být sankce uvalené na Rusko kvůli invazi na Ukrajinu. Ty neumožňují ruským občanům cestovat do USA a Spojené státy podle Moskvy ignorují realitu v podobě zrušení leteckých linek. To podle Ruska vytváří jednostrannou výhodou pro Američany, kteří do Ruska cestovat mohou. „Neexistují podobné překážky pro příjezd amerických inspektorů do Ruska,“ uvedlo ministerstvo, které tvrdí, že otázku nadneslo, ale nedočkalo se odpovědi.