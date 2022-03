Napětí mezi Ruskem a USA graduje. „Je to řezník,“ pustil se Biden do Putina

„Je to řezník,“ strefoval se v sobotu americký prezident Joe Biden do svého ruského protějšku Vladimira Putina. Hlava USA tak reagovala na ruskou agresi na Ukrajině, když se setkala s ukrajinskými uprchlíky v polské Varšavě. Není to přitom poprvé, co se Biden vyjádřil o šéfovi Kremlu takto nelichotivě.